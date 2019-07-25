Anayasa Mahkemesi iki KHK'yi iptal etti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP’nin 5 Kanun Hükmünde Kararname hakkında açtığı iptal ve yürütmeyi durdurma davalarını görüşerek karara bağladı. Mahkeme taleplerden ikisini kabul etti. AYM'nin anayasaya aykırı bulduğu düzenlemelerden biri, hakkında 'FETÖ'den soruşturma yürütülenlerin eşlerinin de pasaportlarının iptal edilmesi oldu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP'nin 5 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hakkında açtığı iptal ve yürütmeyi durdurma davalarını görüşerek karara bağladı. Mahkeme taleplerden ikisini kabul etti, diğer üçünü ise reddetti.

EŞLERİN PASAPORTLARININ İPTALİ DÜZENLEMESİ KALDIRILDI

AYM Genel Kurulu böylece, "FETÖ" üyeliği veya iltisakı olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen görevlilerin eşlerine ait pasaportların da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığı’nca iptal edilmesine imkan tanıyan düzenlemeyi iptal etti.

Ayrıca, "FETÖ" bağlantısı nedeniyle kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilere ilişkin düzenleme de iptal edildi. Buna göre AYM, KHK ile kapatılan üniversitelerde kayıtlı olup da devlet veya vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrencilerle ilgili "Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler" hükmünün iptal edilmesine karar verdi.

İptali istenen ancak AYM tarafından reddedilen KHK maddeleri ise şöyle: