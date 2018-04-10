Anayasa Mahkemesi eski Başraportörü Çağatay'a 'FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis

Anayasa Mahkemesi eski Başraportörü Mustafa Çağatay, 'FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Cemaat soruşturmaları kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan eski Anayasa Mahkemesi Başraportörü Mustafa Çağatay hakkında karar verildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Çağatay ile avukatı katıldı. Bir önceki celsesinde esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, Çağatay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık Çağatay, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çağatay'ın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, Çağatay'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.