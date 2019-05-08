Anastasiades'ten Erdoğan'a: Uluslararası hukuk Kuran'da yazılanlara dayanmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Allah Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'de haklarımızı gasp etmeye yönelik adımları anlamayanlara idrak versin diyorum' sözlerine yanıt veren Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, 'Uluslararası hukuk Kuran'da yazılanlara dayandırılamaz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında "Allah Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'de haklarımızı gasp etmeye yönelik adımları anlamayanlara idrak versin diyorum. Rabbim, bu mübarek günlerde tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen Avrupa Birliğinin bizi tam üyeliğe kabul etmemesinin gerisindeki saplantılı ruh halini çözemeyenlerin akıllarını başına getirsin diyorum" demişti.

Euronews'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt veren Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, "Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve büyük devletlerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin vakti gelmiştir" derken, "Türkiye'nin uluslararası hukuku tanıması ve Erdoğan'ın Kuran'ın da yazanlar yerine Avrupa Birliği Sözleşmeleri'ne uyması için baskı artırılmalı ve önlem alınmalıdır" ifadelerini kullandı.