ANALİZ | Fener’de Bizans oyunları: Ortodoks kilisesi büyük bölünmenin eşiğinde

Gülencilerin darbe girişiminden sonra kan kaybetmiş görünen Patrikhane, son hamlesi ile birlikte kayıplarını telafi etmiş görünüyor. Şimdi hamle yapma sırası Rusya’da…

Rusya ile Ukrayna arasında ABD ve AB kışkırtmasıyla başlayan gerilimin din cephesindeki çatışmalar, geçtiğimiz günlerde bölünme ile sonuçlandı. “Ekümenik” Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden bağımsızlık talebini tanıyan kararnameyi (tomos) Aya Yorgi Kilisesi'nde yapılan ayinle Kilise Metropoliti Epifaniy'e teslim etti.

İstanbul'daki törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da katıldı. "Tüm dünyada milyonlarca Ukraynalıya kurulacak kilisede dua etme çağrıma karşılık verdikleri için teşekkür etmek istiyorum" diyen Poroşenko, "Ve Tanrı nihayet bize Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni gönderdi" ifadelerini kullandı. Böylelikle Ukrayna Ortodoks Kilisesi, 15. bağımsız Ortodoks kilisesi statüsüne kavuştu. Ancak yeni kiliseyi başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri tanımıyor.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Bartholomeos’a gönderdiği mektupta Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını tanıyacak kararnameyi Metropolit Epifaniy'e vermemesi için çağrıda bulunmuştu. İstanbul’daki törenden sonra Kirill Fener Patrikhanesi ile bağlarını kopardığını açıkladı. Yani bir anlamda Patrik Bartholomeos Ukrayna Kilisesinin ayrılmasını teşvik ederek bir değil iki bağımsız kilisenin doğmasına neden oldu.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlık kazanıyor olmasına karşı çıkan bir başka kilise ise Polonya Ortodoks Kilisesi. Kilisenin lideri Sawa, Bartholomeos'a bir protesto mektubu göndererek, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ile kilisenin metropoliti Epifaniy’i tanımadığını ilan etmişti. Ancak Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlık kazanıyor olmasını başarı olarak nitelendiriyor. Bartholomeos bu adımıyla birlikte, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna'da 300 yıldan fazladır devam eden hâkimiyetini sona erdirmiş oldu.

Bu sert din kavgasının arkasında ise Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi yatıyor. Rusya, Batılı ülkeler tarafından kışkırtılan Ukrayna’nın daha fazla soruna yol açmaması ve Karadeniz’e çıkış yolunu kapatmaması için işgale mecbur bırakılmıştı. Bunun yanında çatışmada İstanbul’daki pozisyonu nedeniyle sürekli güç kaybeden Fener Patrikhanesinin bu makûs talihi değiştirme hamleleri de rol oynuyor. 2016 yılında Patrikhane'nin de katılımıyla Girit'te düzenlenen Pan Ortodoks Konseyi'ne, Rus Ortodoks Kilisesi temsilci göndermemişti. Rus Kilisesi temsil ettiği güç ve nüfus nedeniyle patrikhane karşısında kendini daha önemli bir merkez olarak görüyor.

FENER’DE BİZANS OYUNLARI

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını ABD'den gelen emirler doğrultusunda tanıdığı güçlü bir iddia. Bartholomeos’un ABD ile öteden beri çok sıcak ilişkileri var. Bu ilişkileri nedeniyle Fener Rum Patrikhanesinin ABD finansmanı ve desteğiyle bulunduğu bölgede Vatikan gibi bağımsızlık talep etmeyi planladığına inanılıyor. Ama asıl önemli neden Rusya- Ukrayna ilişkilerinin gerginleşip, tarafların savaş pozisyonunu alması. Ukrayna’nın arkasındaki büyük güç ABD Fener Patrikhanesi kartını ileri sürerek, Kırım’ım ilhakına karşı önemli bir hamle yaptı. Böylece, Bartholomeos da, Ukrayna Kilisesinin Moskova'dan ayrılmasını onaylayarak, Rusya karşısında pozisyon aldı. Bu tehlikeli oyunun arkasında da Rusya'ya karşı bütün Ortodoks camiasının yönetimini yeniden ele almak gibi bir ödül var.

Rusya ise, Bartholomeos'un kararına sert tepki vererek, Türkiye'deki Ortodoks Rus vatandaşlarının, Fener Rum Patrikhanesine gitmesini yasakladı. Rus Ortodoks Patriği Kirill de Bartholomeos’a gönderdiği mektupta “Fener Rum Patrikhanesi’nin, Ukrayna’daki ayrılıkçıyı meşrulaştırma planlarını sizinle hem yüz yüze hem de şahitler huzurunda konuştuk. Şimdi de bu planlar önemli ölçüde hayata geçirilince muhtemelen son kez tüm Ortodoks Kilisesi karşısında size sesleniyorum. Bu politik macerasına katılmayı reddedin” demişti.

Bartholomeos ABD ile ilişkilerinin yanında AKP ve Fethullah Gülen’le geliştirdiği iyi ilişkilerle biliniyor. 1997 yılında Fethullah Gülen’i ziyaret etmiş, “Hocaefendi ile çok samimiyiz. Onun tutumunu takdir ediyorum” demişti. 2012 yılında ise ABD’de yayımlanan Chicago Tribune gazetesine konuşmuş, liberalleşme için Fettullah Gülen’le beraber çalıştıklarını dile getirmişti. Gülen ile diyalog içerisinde bulunduklarını söyleyen Bartholomeos, “O köprüler inşa ediyor ve din köprüler inşa etmelidir. Bu yüzden diyaloğa ihtiyacımız var. İnsanları bölen dini fanatiklere değil” diye konuşmuştu.

Gülencilerin darbe girişiminden sonra kan kaybetmiş görünen Patrikhane, son hamlesi ile birlikte kayıplarını telafi etmiş görünüyor. Şimdi hamle yapma sırası Rusya’da…