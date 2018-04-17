Anadolu Üniversitesi'nden kadın düşmanı soru

Anadolu Üniversitesi'nin 14-15 Nisan tarihleri arasında yaptığı Açıköğretim Sınavı’nda yer alan bir soru tepki çekti.

Anadolu Üniversitesi’nin 14-15 Nisan 2018 tarihleri arasında yaptığı Açıköğretim Sınavı'nda yer alan kadın düşmanı soru tepki çekti.

"Aşağıdakilerden hangisi, kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da evdeki sorumluluklarını aksatmayacak işler arasında yer almaz?" şeklindeki sorunun yanıtı için "Hemşirelik", "Hasta bakıcılık", "Ev temizliği", "Mühendislik" ve "Öğretmenlik" şıklarına yer verildi

Sorunun cevap anahtarında doğru yanıtın "mühendislik" olduğu belirtildi.

Üniversitenin kadın düşmanı sorusu sosyal medyada büyük tepki çekti.