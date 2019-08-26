Anadolu liselerinde sınıflar 50 kişilik oldu, imam hatiplerde 10...

Anadolu liselerinde laboratuvarlar bile sınıfa çevrilirken, sınıf kontenjanları 50'ye dayandı. AKP'nin sürekli yenilerini açtığı ancak öğrencilerin tercih etmediği imam hatipler ise 10-14 kişilik sınıflarla yeni döneme başlayacak.

Anadolu liseleri talebi karşılayamaz durumdayken, meslek ve imam hatipler boş kaldı.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre Bursa’da meslek liselerinin kontenjanının sadece yüzde 65’i doldu. İmam hatip liselerinde sınıf mevcutları 10-14 öğrenci. Anadolu liselerinde ise laboratuvarlar bile sınıfa dönüştürüldü, sınıf mevcutları bazı okullarda 50’ye dayandı.

Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derya Şimşek Aksakal bu ildeki durumu şöyle anlattı:

“Okullardan edindiğimiz bilgilere göre, adrese dayalı kayıt alan Anadolu liselerinde kayıt kontenjanı artırılmış durumda. Örneğin Nilüfer’de bir Anadolu lisesinin kontenjanı 270’den 570’e, diğerinin kontenjanı ise 460’a çıkarıldı. Bu durumda sınıf mevcutları 43-45’e dayanmış durumda. Ayrıca yine de sınıfların yetmediği okullarda bazı laboratuvarlar bile sınıflara dönmüş durumda. Yıldırım’da bir lise, kontenjanını 180 belirlemişken Milli Eğitim okula 200 öğrenci yerleştirdi ve sınıf mevcutları 40 oldu. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler sınıflara dağıtıldığında mevcutlar 46-47’yi buluyor. Bu kadar kalabalık sınıflarda sağlıklı bir eğitim ortamı olmayacağı açıktır. Artan fazla öğrenci kaydının karşılanabilmesi için bazı liselerin tam gün eğitimden ikili eğitime dönüştürüldüğünü biliyoruz.

Mesleki teknik okullarda kontenjan yaklaşık 16 bin 500 iken yaklaşık 11 bin öğrenci yerleştirildi, yani meslek liselerinin ancak yüzde 65'i doldu. Meslek liselerini cazip hale getirmek için öğrenci başlar başlamaz sigortalı yapılması, staj yaparken ücret ödenmesi, iş garantisinin verilmesine rağmen çok tercih edilmiyor. İmam hatip liselerinin kontenjanını ve yerleşen öğrenci sayıları bilgilerine ulaşamadık. İmam hatip liselerinde sınıf mevcutlarının 10-14 öğrenci olduğunu biliyoruz. ”