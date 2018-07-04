Anadolu Jet: Fazla yakıt aldık, bavulları bıraktık

Van-İstanbul seferini yapan Anadolu Jet uçağı, fazla yakıt aldığı gerekçesiyle yolcuların bavullarını Van’da bıraktı. İlaçları bavulda olan kronik hastaların büyük mağduriyet yaşadığı görüldü.

Anadolu Jet’in 3 Haziran’daki Van-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşu yarım saat gecikmeli yapıldı. Gecikme nedeniyle yolcularla görevliler arasında yaşanan tartışmada uçağın Malatya’ya yakıt almaya gittiği söylendi. Gecikmeli kalkan uçağın İstanbul’a inişinin ardından bagajların gelmediği ortaya çıktı. Anadolu Jet bagaj bölümü görevlileri, uçak fazla yakıt aldığı için bagajların yüklenmediği açıklaması yaptı.

Tansiyon, diyabet, kalp gibi kronik hastalıkları bulunan yolcular, ilaçlarının bavullarında bulunması başta olmak üzere yolcuların değişik mağduriyetler yaşadığı görüldü. Sabiha Gökçen’den başka yerlere uçacak yolcuların bavullarını alamadan uçağa yetişmek zorunda kaldıkları da belirtildi.

Yolculardan biri “Ev anahtarım bavulda olsa evime giremeyecektim” dedi.