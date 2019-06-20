Anadolu Efes, Koç Holding, THY ve Tüpraş'ın kredi notu düşürüldü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, çok sayıda Türk firmasının kredi notunu düşürdüğünü açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından, 11 Türk şirketinin kredi notunu bir kademe indirdi.

Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Doğan Holding, Koç Holding, OYAK, THY ve Tüpraş’ın kredi notlarını ‘negatif’ görünüm ile B1’e inden Moody’s, Şişe Cam, Turkcell İletişim Hizmetleri, Erdemir ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın kredi notlarını B1’e indirdi ve bu şirketleri izlemeye aldı.

Moody’s ayrıca Petkim’in B1 olan kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını duyurdu.