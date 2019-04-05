Anadolu Ajansı'nın yıldönümü kutlamasına sosyal medyada tepkiler yağdı

Anadolu Ajansı, (AA) 'Güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansı 99 yaşında' propagandasıyla yıldönümü paylaşımı yaptı. Paylaşıma sosyal medyada yüzlerce hesaptan tepki yağdı.

Yapılan itirazlarla birlikte seçim süreci günlerdir ülke gündemindeki sıcaklığını korurken bu süreçle birlikte öne çıkan kurumlardan biri de Anadolu Ajansı (AA) oldu.

Seçim akşamı veri akışını durduran ve seçimin sonucunu çok sonra haber yapan Anadolu Ajansı, bugün sosyal medya hesapları üzerinden yıldönümünü kutladı. 'Güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansı 99 yaşında' cümlesiyle yapılan paylaşımın altına ise yüzlerce hesaptan tepki yağdı.

Anadolu Ajansı'na dönük tepkilerin ifade edildiği paylaşımlardan birkaçı şu şekilde: