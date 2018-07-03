Anadolu Ajansı'nın sonuçları nasıl açıkladığı belli oldu: Polise gizli görev

24 Haziran seçimlerinde Anadolu Ajansı'nın (AA) açıkladığı sonuçlar tartışma konusu olmaya devam ederken, Sözcü yazarı Soner Yalçın, AA'ya bazı sorular yöneltmiş, her sandıkta çalışanı olmayan AA'nın sonuçları nasıl bu kadar hızlı açıkladığını sormuştu.

Sorularına resmi yanıt alamadığını belirten Yalçın, konuya ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Yalçın, polislere seçim günü gizli bir görev verildiğini yazdı:

Elinizdeki yazılımla –strate­jiniz gereği- rakamlarla iste­diğiniz gibi oynayabilirsiniz. İstediğiniz veriyi basarsınız tv kanallarına!

Yani, bir yazılım düşünün hedef oranları verirsiniz; (Erdoğan yüzde 52 olsun, İnce yüzde 30 çıksın vs.) ve bu hedef oranlarına ulaşacak sahte bir senaryo çizilebilirsi­niz! Hele YSK sizinle aynı kafada olursa!

Söz geldi; hep aklımdaki soru:

YSK tüm sandık so­nuçlarını neden halka açmıyor? Sandık verileri güya açık (ki bu seçimde o bile yok) ama tek tek bakabi­liyorsunuz!

180 bin sandığın verisini tek tek indirip Türkiye geneli oranlarını bağımsız olarak hesaplayamayacağınıza göre gerçek oranı bilmek imkan­sız!

Hep şeffaf gibi görünen bir kalın örtü var!

Bu nedenle öyle iddialar var ki:

Seçim sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu binasının bir katı Anadolu Ajansı'na mı tahsis edildi?

Soru çok…

Yanıt hiç yok…

KANUNA AYKIRI

Asıl konumuzu unutmadım:

Anadolu Ajansı sandık verile­rini kimden alıyor?

Okuyucu mailleri şöyle:

– “15 yıllık bir polis memuruyum. Kanuna aykırı olmasına rağmen seçimlerde, elimizde -geçerli oy, geçersiz oy, kim ne aldı, sonuç ne gibi boşluklu form doldurup merke­ze hemen bildirmemiz istendi. Bu artık görevimiz oldu…”

– “Polislere A4 kağıt dağıtıldı; sandık numaraları yazılı kağıt­ların üst tarafında cumhur­başkanı adayları alt tarafında partilerin olduğu bir tablo. Sandıktan çıkan sonucu görevli polis memuru o tabloya kaydet­ti. Bu polis memurları sonuçları, benim bina görevlisi olduğu­nu sandığım bir başka polis memuruna aktardı. Bence AA sonuçları o polislerden alıyor!”

– “Sandık başkanlığı görevin­de bulundum. Polisler saat 16.00'da gelip oy kulla­nanların sayısını sordu. Sayım bittiğinde sonuçları ilk alan polisler oldu. De­mem o ki sonuçları ilk alan İçişleri Bakanlığı oldu. Ajans da oradan almış olabilir…”

– “Görevli polisler tek tek sandıklardan sonucu alıp hemen bir yeri arayıp aktarı­yorlardı? Böylece hızlı bir bilgi akışı olabilir…”

– “İYİ Parti bina sorumlusu müşahit olarak görev yap­tım. Emniyet mensupları bir kağıda tüm sandık sonuçlarını yazdı…”

– “Sandık gözlemcisiydim. Seçimler bitince okulda gö­revli polis sandık başkanından seçim sonuçlarını istedi ve bir kağıda yazdı. Biz daha ıslak imzaları götüremeden polis­ler telefonla sonuçları vilayete bildirdi…”

Evet…

Polislerin seçim sonuçlarını bildirme gibi yasal görevleri yok!

Polislere yasadışı-gizli görevi kim verdi?