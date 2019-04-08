Anadolu Ajansı'nın seçim verilerini kimden aldığı belli oldu

31 Mart'ta seçim sonuçlarına ilişkin veri girişini tam 13 saat boyunca durduran Anadolu Ajansı, kendisine veri akışının durduğunu söylemiş, YSK ise Anadolu Ajansı'na veri aktarmadığını açıklamıştı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AA'nın seçim verilerini AKP'den aldığını açıkladı.

31 Mart gecesi AKP İstanbul'u kaybetmek üzereyken veri akışını durduran Anadolu Ajansı'na ilişkin sorular yanıtlarını buluyor.

Türkiye’ye seçim sonuçlarını aktaran tek kaynak olan Anadolu Ajansı’nın (AA) 31 Mart akşamı iktidarın bazı kentleri kaybetmesi nedeniyle veri akışını kesmesi tartışmalara neden olurken; Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) da tepki gösterdiği AA’nın hangi kaynaktan seçim sonuçlarına ilişkin verileri aldığı sorusuna “anonim şirket statüsünde” olduğu için yanıt verilmiyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “AA sonuçları kolluk kuvvetlerinden almıyorsa, YSK’den AA’ya bir veri akışı yoksa, AA bu sonuçları ya AKP teşkilatlarından temin ediyor ya da hiç toplamadan hayali olarak açıklıyor” değerlendirmesini yaptı.

Yavuzyılmaz, YSK’nin AA’ya veri sağlamadığını açıkladığına işaret ederek, “AA’nın seçim günü sandık başından veri toplamak için hizmet aldığı başka firmalar var mıydı, bu firmaların veya sandık başında çalışanlarının olduğuna dair en ufak bir iz yok, kaldı ki sandık başında bulunmaları yasal da değil” değerlendirmesini yaptı. CHP’li Yavuzyılmaz, şunları dile getirdi: