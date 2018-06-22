Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarına alternatif sonuçlar açıklanacak

Millet İttifakı'nın seçim akşamı Anadolu Ajansı verileri dışında kendi sonuçlarını yayınlayıp dağıtacağı öğrenildi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Anadolu Ajansı'na alternatif olarak Millet İttifakı'nın kendi seçim sonuçlarını açıklayacağını söyledi.

başta CHP olmak üzere Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, kendi oluşturacakları ekiplerle sandık sonuçlarını hızlı bir biçimde takip edecek ve genel merkezlerde kuracakları seçim takip ofisleriyle medyaya sandık sonuçlarını duyuracaklar.

"24 Haziran akşamı seçim sonuçlarını sadece Anadolu Ajansı servis edecek. Bu durum muhalefet partilerini tedirgin ediyor. AA’nın ilk saatlerde sandık görevlileri üzerinde moralsizlik yaratacak bir yayın yapmasından çekiniyorlar" diyen Altaylı, "Bana gelen bilgilere göre, bu duruma engel olmak için başta CHP olmak üzere Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, kendi oluşturacakları ekiplerle sandık sonuçlarını hızlı bir biçimde takip edecek ve genel merkezlerde kuracakları seçim takip ofisleriyle medyaya sandık sonuçlarını duyuracaklar. Resmi sosyal medya hesaplarından ve internet siteleri üzerinden de seçmenleri sürekli olarak bilgilendirecekler. Medya, partilerin yapacağı bu çalışmayı ne kadar dikkate alır, ne kadarını yayınlarına dahil eder veya veri olarak kabul eder bilmiyorum. Edeceklerini de zannetmiyorum. Ancak seçmenlerin bu seçimin sonuçlarını sadece televizyon ekranından değil, sosyal medya üzerinden de takip edeceklerini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.