Anadolu Ajansı'ndan seçim öncesi duyurduğu sonuçlara ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı, seçim öncesi yayımlanan sonuçlara gelen tepkiler sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını yayımladığı görüntüler tepkilere neden olurken, Ajans'tan ilk açıklama geldi.

Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Her seçimde, seçim gecesi aboneler bir sıkıntı yaşamasın diye öncesinde bir takım sonuçlar verilerek test yapılır. Abone kendisi bu testi ister bizden. Çünkü kendi otomasyonlarına, ekran yüzlerine uydurması gerekiyor. Bunun için bizden bir takım veriler isterler ve bizim yazılım ekibimiz de bazı veriler göndererek test ederler sonuçları. Bu sonuçlar testin dışında bir şey değildir" dedi.

Mutanoğlu, "0 veri ile test yapılamaz. Haritada renklendirme yapılması için veri yazılması gerekiyor. Ekranda verilen sonuçlar bizim varyasyonlarımızdan biridir. Doğu Perinçek 'in yüzde 40 olduğu bir başka sonuç da var. Değişik sonuçlar veriyor arkadaşlarımız. Bu kolay bir şey değil. Bizim yapmış olduğumuz şey sahadan verileri alıyoruz. Hiç bekletmeden abonelere sunuyoruz. En ufak bir virgülüne bile dokunamıyoruz" ifadelerini kullandı.