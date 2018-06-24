Anadolu Ajansı sonuçları böyle değişiyor: 15 dakikada bir...

Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan sonuçlarda Tayyip Erdoğan'ın oylarının düzenli olarak düştüğü görülüyor.

Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan seçim sonuçlarında AKP'nin adayı Tayyip Erdoğan'ın oylarındaki düzenli düşüş dikkat çekiyor.

Sonuçlarda Muharrem İnce'nin oylarının sürekli arttığı görülüyor.

18.45'te açıklanan sonuçlarda Erdoğan'ın oyu 59,1, İnce'nin oyu 26,5 olmuştu.

19.00'da sonuçların Erdoğan 58,4, İnce 27,3 şeklinde olduğu görüldü.

19.15'te Erdoğan'ın oyları yüzde 57,3'e düşerken, İnce'nin oyu 28,1'e yükseldi.

19.30 itibariyle Erdoğan'ın oyu 56,83, İnce'nin oyuysa 28,39 oldu.

ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 56'NIN ALTINDA

20.00 itibariyle Erdoğan'ın oyu yüzde 55,93 olurken, İnce'nin oyu yüzde 28,93 oldu. Açılan sandık oranı yüzde 59,7 olarak veriliyor.

20.15'te Erdoğan'ın oyu yüzde 55,47, İnce'nin oyu yüzde 29,20 olarak güncellendi.

ERDOĞAN'IN OYU 55'İN ALTINA DÜŞTÜ

20.30 itibariyle Erdoğan'ın oyu yüzde 54,96'ya gerilerken, Muharrem İnce'nin oyu yüzde 29,47 oldu. Erdoğan'ın oyundaki düzenli azalışın sürmesi dikkat çekiyor.

20.45'te Erdoğan'ın oyu yüzde 54,54, İnce'nin oyuysa yüzde 29,73 olarak veriliyor. Açılan sandık oranıysa yüzde 79,6.

21.00'de Erdoğan'ın oyu yüzde 54,08 olurken, İnce'nin oyu yüzde 30'a yaklaşarak 29,98'e yükseldi.