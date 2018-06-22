Anadolu Ajansı hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Ajansı hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, AKP'ye yakın televizyon kanalında Anadolu Ajansı’na (AA) ait seçim sonuçlarının açıklanması üzerine, kurum hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Erkek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Basın ve ifade özgürlüğü, halkın doğru haber almasıyla ilgilidir. Basın yönetenler için değil, yönetilenler için vardır. Bir yerde topluma yalan yanlış bilgi hem de bilinçli biçimde verilmeye çalışılıyorsa orada demokrasiden bahsedilemez. Milletin ve devletin değil, iktidarın haber ajansı konumuna gelmiş bir kurumun, daha önceki yaptıkları ortadayken, aktardıklarına nasıl güveneceğiz. Kurum yöneticileri şunu çok iyi bilmeli; bu ülkede yaşayan her partiye oy vermiş yurttaşların vergileriyle bir kişinin emrinde hareket edemezsiniz. Bu Anayasal bir suçtur. Hele ki Büyük Atatürk tarafından kurulan, Cumhuriyetimizin ilk kurumlarından olan ve asıl kuruluş amacı, halkı, doğru, gerçek bir şekilde bilgilendirmek olan ajansın, tüm kuruluş ilkelerini ihlal ederek, tüm ahlaki ve mesleki ilkelerini yok etmek adına iktidarın borazanlığını yapması kabul edilemez.”