Anadolu Ajansı 'dağa kaçırıldı' demişti: Zorla evlendirilmekten kaçmış...

Anadolu Ajansı’nın 'dağa çıkardığı' 21 yaşındaki Mehmet Akar, 'Dağa kaçmadım, Diyarbakır’dayım' dedi, ailesinin kendisini zorla evlendirmek istemesi üzerine evden çıktığını söyledi.

Anadolu Ajansı, “Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başladı” şeklinde servis ettiği haberde, 70 yaşındaki Hacer Akar’ın 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar’ın HDP Diyarbakır il binasına girdikten sonra bir daha çıkmadığını ve dağa kaçırıldığını iddia etti. Diyarbakır’ın Sur ilçesinin Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan Hacer Akar, 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar’ın kayıp olduğu iddiasıyla, dün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp müracaatında bulundu.

‘ZORLA ALIKOYDULAR’

AA’nın “dağa çıkardığı” 21 yaşındaki Mehmet Akar, hakkındaki haberler ve ailesinin başlattığı oturma eylemiyle ilgili Mezopotamya Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 4 ay önce halasının torunu olduğunu belirttiği kişiyle zorla nişanlandırıldığını ifade eden Akar, geçtiğimiz günlerde nişanlandırıldığı akrabasını arayarak, nişanı attığını söyledi.



Evde yaşanan tartışmalar üzerine Pazartesi akşamı Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan ablası Ceylan Mutaş’ın evinde kaldığını, aynı gece babası Aziz Akar ve ağabeyi Mustafa Akar’ın gece 00.00 sıralarında eve gelerek kendisini zorla alıkoyarak, Soğanlı Mahallesi’nde bulunan evine götürüldüğünü aktaran Akar, “Zorla evlendirilmeyi kabul etmediğim için ben uyuduktan sonra ablamın evine geldiler ve beni zorla alıp köye götürdüler. Hakaretler ettiler, telefonuma, cüzdanıma, telefonuma, parama el koydular. Evden çıkmama izin vermediler. Yemek de yemedim” dedi.



EVLENDİRME BASKISI



Zorla evlendirilmeyi kabul etmediği için Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında bir daha dönmemek üzere evden çıkarak kente geldiğini söyleyen Akar, “Evden çıkma nedenim, ailemin zorla evlendirilmem üzerine kurduğu baskılar. Beni zorla evlendirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle evlenmeyeceğim. O nedenle evden çıktım ve bir daha da gitmeyeceğim. Halamın torunuyla evlendirmek istiyorlar. Ailemin baskısıyla, iradem dışında nişanlandırıldım. Ben kendisini aradım, nişanı attığımı söyledim” diye belirtti.



AA’nın servis ettiği haberleri yalanlayan Akar, “Kimse yalan yanlış haber yapmasın. Diyarbakır’dayım. Ben dağa kaçmadım, buradayım. Kimseye iftira atmasınlar” diyerek tepki gösterdi.