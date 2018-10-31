Anadolu Ajansı, AKP'nin olası adaylarını açıkladı

Anadolu Ajansı, 2019 seçimlerine ilişkin olası adaylara yer verdiği bir haber yayınladı. AA'nın haberinde AKP'nin İstanbul, İzmir ve Ankara için 'olası' adayları listesinde birer isim yer alması dikkat çekti.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin aday tartışmaları sürerken, Anadolu Ajansı, AKP ve CHP'nin olası adaylarına ilişkin bir haber yayınlandı. Haberde, AKP'de İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için Mehmet Özhaseki'nin isimlerinin kulislere yansıdığı belirtildi. AKP'nin İzmir adayının Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener olabileceğinin belirtildiği haberde, Bursa adayının da Faruk Çelik olacağı ileri sürüldü. Haberde CHP için adı kulislere yansıyan haberde tek bir listeyle duyuruldu. AA'nın olası aday listesi şöyle: