Ameliyattan çıkan hastaya tacizde bulundular, hastaneye porno izlettiler

Elbistan Devlet Hastanesi’nde bir anestezi teknikerinin ameliyattan çıkan hastaya tacizde bulunduğu iddia edildi. İki personelin ise 'yanlışlıkla' tüm hastaneye porno izlettirdiği öne sürüldü.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde bir anestezi teknikerinin ameliyattan çıkan hastaya tacizde bulunduğu iddia edildi. Ardından da iki personelin yanlışlıkla tüm hastaneye porno izlettirdiği öne sürüldü. CHP’li Öztunç, "Bu büyük bir skandaldır. Sağlık Bakanı açıklama yapmalı" dedi.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMA YAPMALI

Maraş’ın Elbistan ilçesindeki devlet hastanesinde iddiaya göre, önce bir anestezi teknikeri, ameliyattan çıkan hastaya cinsel tacizde bulundu. Aradan geçen kısa süre sonra da Elbistan Devlet Hastanesi’nde çalışan iki personel, bilgi işlem odasında porno film izledi. İki çalışanın, cihazları nasıl kontrol edeceğini bilmediği için tüm hastaneye de söz konusu filmi izlettiği öne sürüldü.

Birgün gazetesinden Uğur Şahin'in haberine göre, açılan soruşturma nedeniyle anestezi teknikeri açığa alınırken, Başhekim Akif Türk’ün istifası soru işaretine neden oldu.

Geçen hafta meydana gelen olaylara ilişkin CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Elbistan Devlet Hastanesi’nde büyük skandallar yaşanıyor, tüm halk bu olayları konuşuyor” dedi.

Yetkilerle yaptığı görüşmeler sonucunda olayların doğruluğunu teyit eden Öztunç, yaşananları ‘rezalet’ olarak nitelendirdi.

BAŞHEKİM BASKI GÖRDÜ MÜ?

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Akif Türk’ün geçen günlerde istifa ettiğini hatırlatan CHP’li Öztunç, Türk’ün görevden ayrılmasının ‘şüpheli’ olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı’na “Hastanenin başhekimi anestezi teknikerine soruşturma açtığı için baskı aldı mı, almadı mı?” sorusunu yönelten CHP’li Ali Öztunç, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Dünyanın neresinde böyle bir olay olsa, başhekim o personele soruşturma açar. O personel açığa alınır. Başhekim de bunu yapmıştır. Elbistan Devlet Hastanesi zaten kötü yönetiliyor, yeteri kadar da doktor yok. İnsanlar doktor için Elbistan’dan Maraş’a gidiyor. Ama bir hastanenin tıbbî bakım yapması gerekir. Bakıyorsun, bir yanda cinsel taciz var, bir yanda porno film… Ayıptır, Elbistan bu kadar sahipsiz değil.”

CHP’li Vekil, yazılı bir soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine taşıyacağını da aktardı.