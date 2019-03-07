Amedsporlu Mansur Çalar ömür boyu futboldan men edildi

PFDK, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek futboldan men etti.

PFDK, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'ı ömür boyu futboldan men etti.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’de Sakaryasporlu futbolcuların kendilerini darp ettiği iddasıyla Mansur Çalar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Teknik direktör Mehmet Budakın konuyla ilgili şöyle söylemişti:

"Görüyoruz ki futbolcumuz Mansur Çalarile ilgili haksız bir linç kampanyası başlatılmıştır. O görüntüleri defalarca izledim. Adamın elinde bir şey yok. Eğer elinde bir cisim olsa rakip oyuncular tepki verir. Ortada bir tepki de yok. Bunu büyütmenin ve oraya buraya çekmenin bir anlamı yok. Herkes bunu iyi bilsin ki, biz Mansur Çalar kardeşimizin yanındayız ve onu kimseye yedirtmeyiz. Bu böyle biline. Mansur, karşı karşıya kaldığı linç girişimi ile bir hayli yıprandı. Morali alt üst oldu. Bu nedenle, dinlensin, toparlansın diye onu yarın deplasmanda oynayacağımız Niğde Anadolu Futbol Kulübü maç kadrosuna dahil etmedim."