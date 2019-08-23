Amazonlar'daki yangın seyrediliyor: Kaynağımız yok...

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya'nın dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'daki yangınla başa çıkabilecek kaynaklarının olmadığını açıkladı.

Dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'daki yangına ilişkin açıklamada bulunan sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yangınla başa çıkacak kaynakları olmadığını söyledi.

Başkanlık konutundan çıkarken gazetecilerin, "Amazonlar, Avrupa'dan daha büyük. Böyle bir alanda çıkarılan orman yangınlarıyla nasıl mücadele edeceksiniz?" sorusuna Bolsonaro, "Bunun için kaynağımız yok" şeklinde cevap verdi.

Öte yandan, Amazonlar'ı etkisine alan yangına Paraguay ve Bolivya da müdahale etmeye başlamıştı. Amazonlar'da etkili olan yangın, Bolivya'da da 500 bin hektar ormanın kül olmasına yol açmıştı.