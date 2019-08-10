Amasya'da içme suyunun HES’e bağlandığı ortaya çıktı

Amasya’da tamamı belediyeye tahsis edilen Akdağ içme suyunun AKP'li belediye başkanları döneminde HES’e aktarıldığı ortaya çıktı.

Amasya'da tamamı belediyeye tahsis edilen Akdağ içme suyunun AKP döneminde HES’e aktarıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, MHP'li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 113 bin 932 nüfuslu Amasya halkına Yeşilırmak’tan beslenen 25 kuyu suyu verildiğini ifade etti.

Sarı, “Tamamı bize ayrılan Akdağ içme suyu birilerinin gafletiyle tüccar bir firmaya satılmış, devredilmiş. Hukuki mücadelemizi başlatıyoruz” diye konuştu.

Sarı tarafından başlatılan ilk incelemede, 1996 yılında tamamı Amasya Belediyesi’ne tahsis edilen Akdağ suyunun üçte birinin Amasya’ya 35 kilometre uzaklıktaki Duru 1 ve Duru 2 HES’e aktarıldığı belirlendi. İçme suyundan elektrik üretilirken Amasyalı Yeşilırmak’tan beslenen kuyu suyu içmek zorunda kaldı.

Sarı, 1996 yılında Amasya Belediyesi’ne tahsis edilen 360 litre saniyelik suyun 109 litre saniyeye düştüğünü gördüklerini belirtti.