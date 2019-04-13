Altun: Rusya ile iş birliğimiz, Türkiye'nin NATO ittifakına olumsuz yaklaştığı anlamına gelmez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Al Jazeera için kaleme aldığı makalede 'Rusya’yla enerji, savunma ve diğer alanlardaki işbirliğimiz, Türkiye’nin NATO ittifakına olumsuz yaklaştığı anlamına gelmez. Ülkemizin Atlantik İttifakı’na en çok katkı yapan ülkelerden biri olması, bu iddiayı desteklemektedir' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Al Jazeera için “Yerel seçimlerin sonrasında Türkiye’yi ne bekliyor” başlıklı bir makale kaleme aldı. Söz konusu makalede sözlerine "Normal koşullarda Türkiye’de yapılan yerel seçimler, uluslararası medyada gündem olmazdı. Ancak bu yıl gerçekleştirilen 31 Mart seçimleri yurtiçinde ve yurtdışında oldukça dikkat çekti" diye başlayan Altun, şunları kaydetti: Türkiye’nin en büyük şehri ve ekonominin başkenti olan İstanbul, sonucu henüz itirazlara konu olan kafa kafaya bir yarışa sahne oldu. Nihai sonuçtan bağımsız olarak, yapılan seçimler, bazı Batılı medya kuruluşları ve uzmanlar tarafından ortaya atılan “Türk demokrasisi ölmüştür” konulu popüler ancak mesnetsiz iddiaların yanlışlığını ortaya koydu. Demokrasimizin ayakta olduğuna hiçbir şüphe yoktur.

Türkiye, Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte uzun yıllardır ilk kez 4.5 yıl boyunca seçim olmayan bir döneme girdi. 2023 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı’nın gündeminde ekonomi, Suriye krizi ve milli savunma kabiliyetlerimiz olmak üzere üç ana başlık olacaktır.

Sınırlarımızın içinde yönetimin birinci önceliği, ekonomiyi rayına oturtmak olacaktır. Ülkemiz, geride bıraktığımız aylarda tarihte görüşmemiş ve ciddi hasara sebep olabilecek bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldı. Ancak bu saldırıyı atlatmayı başardık.

Aynı zamanda özellikle Suriye’den kaynaklanan milli güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmaya odaklanacağız. ABD Başkanı Donald Trump, dış politika ve savunma alanında müesses nizamın baskısı altında kalarak Suriye’den çekilme kararını, Türkiye’nin terörizm ve aşırıcılıkla mücadele kararlığı ve taahhüdüne rağmen, geri almıştır.

NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan ülkemiz, Suriye iç savaşının etkisiyle hava savunmasını güçlendirme ihtiyacı duymuştur. Yıllar boyunca en ileri teknolojiyi en uygun koşullarda temin etmenin yollarını aradıktan sonra Rusya Federasyonu’ndan S-400 füze savunma sistemini almak için bir anlaşma imzaladık.

S-400’ün Temmuz ayında teslim edilmesinden birkaç ay önce ABD’nin anlaşılamaz bir tavır takınarak Türkiye’yi olmuş bitmiş bir anlaşmadan caydırmaya çalıştığını gördük. Türkiye’ye benzer bir techizatı satmayı reddeden Washington’un, milli güvenliğine yatırım yapmak isteyen bir NATO müttefikini neden durdurmaya çalışmak istediğini anlamakta güçlük çekiyoruz.

Bu konuda Türkiye’nin pozisyonu aynıdır. Her ülke gibi komşularımızla ve diğer bölgesel güçlerle dostane ilişkilerimizin olmasını isteriz. Rusya’yla enerji, savunma ve diğer alanlardaki iş birliğimiz, Türkiye’nin NATO ittifakına olumsuz yaklaştığı anlamına gelmez. Ülkemizin Atlantik İttifakı’na en çok katkı yapan ülkelerden biri olması, bu iddiayı desteklemektedir.