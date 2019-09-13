Altınokta Körler Derneği: EKPSS ile 2019'da atama yapılmadı

Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi, işsizlik oranının engelliler arasında %80’in üzerinde olduğunu ve Engelli Kamu Personeli Sınavları'yla 2019 yılında herhangi bir atama söz konusu olmadığını duyurdu.

Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi bir basın açıklaması yaparak, işsizlik oranının engelliler arasında %80’in üzerinde olduğunu duyurdu.

Engelli Kamu Personeli Sınavları'yla (EKPSS) istihdam edilme oranının da düştüğü belirtilen açıklamada, "En son EKPSS 22 Nisan 2018 tarihinde yapılmıştı. Bu sınav sonuçlarına göre sadece 2.153 kişinin ataması gerçekleştirilmiştir. Oysa 2016 yılı Nisanında yapılan EKPSS’den sonra üç kez atama yapılmış ve toplamda 8.530 kişi kamu personeli olarak istihdam edilmişti. 2019 yılında herhangi bir atama söz konusu olmamıştır" denildi.

Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi'nin açıklaması şöyle;

"Değerli Basın Mensupları, Uluslararası sözleşme, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış olan çalışma hakkının engelliler açısından önemi herkes tarafından bilinmektedir. Resmi rakamlara göre toplumdaki işsizlik oranı %14 iken bu oran engelliler arasında %80’in üzerindedir. Aradaki uçurum Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesinde yer alan makul düzenleme önlemleriyle kapatılmaya çalışılsa da hala vahametini devam ettirmektedir.

Ülkemizde bu uçurumun kapatılması için başvurulan en önemli makul düzenleme mekanizması 2012 den beri devam eden Engelli Kamu Personeli Sınavlarıdır. Bu sınavlar sayesinde 7 yıl içerisinde 31.197 engelli kamu personeli istihdam edilmiştir. Oysa 2002 yılından 2012 ye kadar ki 10 yıl içerisinde 20.829 engelli istihdam edilmişti. Bu durum engelli işsiz açığının kapatılması bakımından EKPSS’nin önemini ortaya çıkarmaktadır.

En son EKPSS 22 Nisan 2018 tarihinde yapılmıştı. Bu sınav sonuçlarına göre sadece 2.153 kişinin ataması gerçekleştirilmiştir. Oysa 2016 yılı Nisanında yapılan EKPSS’den sonra üç kez atama yapılmış ve toplamda 8.530 kişi kamu personeli olarak istihdam edilmişti.

2019 yılında herhangi bir atama söz konusu olmamıştır. Yetkililer yeni tercih dönemini ilan edeceklerini söylemelerine rağmen bugüne dek herhangi bir açıklama yapmamıştır. Yılın bitmesine sadece üç buçuk ay vardır. Bakan Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, taleplerimize rağmen ısrarla susmayı tercih etmektedir. Sayın Bakandan biran önce sesimize kulak vermesini ve aradaki açığı kapatmak için mümkün olduğu kadar fazla sayıda engelli için kadro açarak tercih dönemini ilan etmesini bekliyoruz."