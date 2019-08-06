Altıncı şirket halkın tepkisini '3-6 ay arasında gecikme' riski olarak rapor etmiş

Çanakkale’nin tek içme suyu havzasını tehdit eden, Kazdağları'nı zehre boğacak olan altın madeni şirketi Alamos Gold’a karşı tepkiler sürüyor. Şirketin 2012’de yayımladığı ön fizibilite raporunda yöre halkının tepkisini ilk beş risk faktörü arasında sıraladığı ve bu tepkilerin projeyi 3-6 ay geciktirebileceğini rapor ettiği ortaya çıktı.

Çanakkale Kirazlı'da altın ve gümüş madenciliği yapmak için TEMA’nın verilerine göre 195 bin ağacı katleden Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un proje için hazırladığı ön fizibilite raporunda halkın tepkisini başlıca 5 risk faktörü arasında sıraladığı ortaya çıktı.

2012 tarihli rapora göre Alamos Gold yöre halkının projeyi kabul etmemesini risk faktörleri arasında sıralıyor ve bu durumun projeyi 3 ila 6 ay arasında geciktirebileceğini öne sürüyor.

Öte yandan Çanakkale'de "Su ve Vicdan Nöbeti"ni sürdüren binlerce kişinin Pazar günü maden sahasına girerek tepkilerini dile getirmesi mücadelenin devam edeceğini gösteriyor.

'KONUŞTUĞUMUZ GECİKME Mİ GELECEĞİMİZ Mİ GÖRECEĞİZ'

Avukat Gönenç Gürkaynak da sosyal medya hesabından şirketin 2012 tarihli raporunun ilgili bölümünü paylaşarak “Alamos Gold raporları, risk faktörü olarak ‘yöre halkının projeyi desteklememesi’ni göstermiş. 3-6 aydan fazla gecikmeye yol açmaz diye tahmin etmişler. Göreceğiz bakalım, tepki sadece yöre halkının mı tüm Türkiye'nin mi, konuştuğumuz gecikme mi geleceğimiz mi” değerlendirmesinde bulundu.