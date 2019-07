Altıncı şirket Alamos Gold'un 'bahar temizliğine' tepki

Alamos Gold Kanada'da yaptığı çevre temizliğini twitter'dan reklam etti, protestolar Kazdağları'ndan geldi.

Kazdağları çevresinde Kirazlı'da siyanürle altın yağması girişimleri nedeniyle eylemler sürerken, Kanadalı şirketin "halkla ilişkiler" kapsamında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı Türkiye'deki twitter kullanıcılarından tepki gördü.

Sosyal medya paylaşımı Kanada'nın Ontario bölgesinde bir kent olan Dubreuilville'le ilgili.

Thanks to all who helped out at the Dubreuilville spring community clean-up earlier this year. The town is a little more beautiful with their hard work. The annual event is organized by our Island Gold mine environmental team, the township of Dubreuilville, & local students. pic.twitter.com/B3E6mMU1cp

— Alamos Gold Inc. (@AlamosGoldInc) July 29, 2019