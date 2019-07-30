Altıncı şirket Alamos Gold'un 'bahar temizliğine' tepki

Kirazlı'da siyanürlü altın madenciliği hazırlıkları yapan Alamos Gold, Kanada'da yaptığı bir yerel sosyal reklam etkinliğini Twitter'da duyurdu. Türkiyeli çok sayıda yurttaş duyuruya Türkçe ve İngilizce olarak yanıt verdi.
soL - Haber Merkezi
Salı, 30 Temmuz 2019 15:31

Alamos Gold Kanada'da yaptığı çevre temizliğini twitter'dan reklam etti, protestolar Kazdağları'ndan geldi.

Kazdağları çevresinde Kirazlı'da siyanürle altın yağması girişimleri nedeniyle eylemler sürerken, Kanadalı şirketin "halkla ilişkiler" kapsamında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı Türkiye'deki twitter kullanıcılarından tepki gördü.

Sosyal medya paylaşımı Kanada'nın Ontario bölgesinde bir kent olan Dubreuilville'le ilgili.

 

Şirkete ait bir altın madeninin de bulunduğu Dubreuilville'de de yıllık bahar temizliği etkinliğine geçtiğimiz dönemde katılanlara teşekkür edilen mesaj, Kazdağları çevresinde çevre yıkımına karşı mücadele edenlerin ilgisini çekti.

Çok sayıda yurttaş, Türkçe ve İngilizce olarak şirketin twitter mesajını yanıtladı ve Alamos Gold'u protesto etti.
 