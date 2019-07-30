Altıncı şirket Alamos Gold'un 'bahar temizliğine' tepki

Kirazlı'da siyanürlü altın madenciliği hazırlıkları yapan Alamos Gold, Kanada'da yaptığı bir yerel sosyal reklam etkinliğini Twitter'da duyurdu. Türkiyeli çok sayıda yurttaş duyuruya Türkçe ve İngilizce olarak yanıt verdi.

Alamos Gold Kanada'da yaptığı çevre temizliğini twitter'dan reklam etti, protestolar Kazdağları'ndan geldi.

Kazdağları çevresinde Kirazlı'da siyanürle altın yağması girişimleri nedeniyle eylemler sürerken, Kanadalı şirketin "halkla ilişkiler" kapsamında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı Türkiye'deki twitter kullanıcılarından tepki gördü.

Sosyal medya paylaşımı Kanada'nın Ontario bölgesinde bir kent olan Dubreuilville'le ilgili.

Thanks to all who helped out at the Dubreuilville spring community clean-up earlier this year. The town is a little more beautiful with their hard work. The annual event is organized by our Island Gold mine environmental team, the township of Dubreuilville, & local students. pic.twitter.com/B3E6mMU1cp — Alamos Gold Inc. (@AlamosGoldInc) July 29, 2019

Şirkete ait bir altın madeninin de bulunduğu Dubreuilville'de de yıllık bahar temizliği etkinliğine geçtiğimiz dönemde katılanlara teşekkür edilen mesaj, Kazdağları çevresinde çevre yıkımına karşı mücadele edenlerin ilgisini çekti.

Çok sayıda yurttaş, Türkçe ve İngilizce olarak şirketin twitter mesajını yanıtladı ve Alamos Gold'u protesto etti.

