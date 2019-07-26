Altın şirketine AKP koruması: Çanakkale'nin suyunu zehirliyor, ağaçlarını katlediyorlar

Çanakkale’nin tek içme ve kullanım suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın havzasına yapılacak altın madeni projesi için yağma sürüyor.
Binlerce ağacın kesildiği proje için yapılan katliamın boyutlarını tespit etmek için olay yerine giden Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve İDA Dayanışma üyeleri, jandarma tarafından engellendi.
Mutluay, yaşananlara ilişkin sosyal medya üzerinden bir de video paylaşımında bulundu.
Yaşam alanlarımız katlediliyor!
Kazdağları delik deşik ediliyor!
Su kaynaklarımız yok ediliyor!
Topraklarımız işgal altında!
Cinayet mahallinden son görüntüler!!! @temavakfi @mert__firat @karagozilker @cemseymen @BSKulgurgokhan #KazdağlarıHepimizin pic.twitter.com/9KAlr3pdXm
— Mehmet İrfan Mutluay (@IrfanMutluay) July 25, 2019