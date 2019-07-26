Altın şirketine AKP koruması: Çanakkale'nin suyunu zehirliyor, ağaçlarını katlediyorlar

Çanakkale'de yaşanan altın madeni katliamları bitmek bilmiyor. Kanadalılara ait Alamos Gold şirketi, binlerce ağacı kesip büyük bir katliama imza atarken, olay yerinde tespit yapmak isteyen Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve İDA Dayanışma üyeleri, jandarma tarafından engellendi.

Çanakkale’nin tek içme ve kullanım suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın havzasına yapılacak altın madeni projesi için yağma sürüyor.

Binlerce ağacın kesildiği proje için yapılan katliamın boyutlarını tespit etmek için olay yerine giden Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve İDA Dayanışma üyeleri, jandarma tarafından engellendi.

Mutluay, yaşananlara ilişkin sosyal medya üzerinden bir de video paylaşımında bulundu.