Altın mevduatları iki katına çıktı: 50 milyar liraya dayandı

Döviz kurundaki artışın etkisiyle, altın mevduatları ikiye katlanarak 50 milyar liraya dayandı.

Altına olan talebin artmasıyla beraber, 2018'in ilk çeyreğini 168,5 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bu yılın aynı döneminde 230,9 liraya yükseldi. Böylece altının gram fiyatı, geçen bir yıllık süreçte yüzde 37 artış kaydetti.

Aynı dönemde dolar/TL 3,9544 seviyesinden 5,5591'e çıktı ve yüzde 40,6 yükseldi. Altın talebinin ve döviz kurundaki artışın etkisiyle, Türkiye'deki altın mevduatlarının TL karşılığında da önemli yükseliş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları ilk çeyrekte 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 109,2 artarak 49 milyar 912 milyon 798 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, geçen yılın ilk çeyreğinde 23 milyar 862 milyon 503 bin lira düzeyinde bulunuyordu.

MEVDUAT ARTIŞINDA LİDER DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİ

Toplam altın mevduatının 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı kent, yüzde 258,9 ile Tunceli oldu. Tunceli'yi yüzde 246'yla Hakkari, yüzde 214,9'la Siirt, yüzde 204,1'le Muş, yüzde 203,3'le Şırnak, yüzde 196,5'le de Şanlıurfa takip etti. Iğdır yüzde 190'lık, Ardahan yüzde 186,2'lik, Mardin yüzde 186'lık, Ağrı yüzde 184,3'lük, Bingöl yüzde 175,3'lük, Batman yüzde 169,8'lik ve Elazığ yüzde 169,6'lık altın mevduatı artışı ile izledi.

Bu dönemde altın mevduatının Kırklareli, İzmir, İstanbul ve Rize haricinde 81 kentin 78'inde yüzde 100'ün üzerinde artış kaydettiği görüldü.