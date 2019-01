Altın Küre ödüllerini kazananlar belli oldu

76. Altın Küre (Golden Globe) ödüllerini kazananlar belli oldu. Bohemian Rhapsody En İyi Film seçilirken, başrol oyuncusu Rami Malek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucakladı.

Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından her yıl verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri, Sandra Oh ile Andy Samberg'in sunuculuğunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bohemian Rhapsody En İyi Film seçilirken, başrol oyuncusu Rami Malek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucakladı. Gecenin sunucularından Sandra Oh, Killing Eve dizisindeki performansıyla drama dalında En İyi Kadın Dizi Oyuncusu seçildi. Drama dalında En İyi Dizi The Americans olurken, En İyi Erkek Oyuncu ödülü Bodyguard dizisinden Richard Madden'e gitti.

Altın Küre'nin favorileri arasında gösterilen A Star Is Born filmi tek ödül alabildi. Lady Gaga, başrolünde yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısıyla En İyi Film Şarkısı ödülünü kazandı. Roma filmi, hem Yabancı Dilde En İyi Film hem de En İyi Yönetmen olmak üzere iki ödül aldı. Green Book filmi de müzikal ya da komedi dalında En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mahershala Ali) ödüllerinin sahibi oldu. Usta oyuncu Michael Douglas, The Kominsky Method dizisiyle komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu seçildi.