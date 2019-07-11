'Altı yaşında çocukla evlenilebilir' diyen Nurettin Yıldız’dan bir hakaret davası daha

‘Altı yaşında çocukla evlenilebilir’, ‘Kız çocukları cehennem kadar risktir’ gibi sözleriyle tanınan Nurettin Yıldız, kendisine sosyal medyadan tepki gösteren gazeteci Zafer Arapkirli’ye hakaret davası açtı. Davanın ilk duruşması bugün görülecek.

"Altı yaşında çocukla evlenilebilir", "Üç yaşında kız çocukları amcalarının yanına külotla çıkmamalı", "Kız çocukları cehennem kadar risktir" gibi sözleriyle tanınan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız kendisini eleştirenlere karşı hakaret davası açmayı sürdürüyor.

Yıldız’ın gazeteci Zafer Arapkirli’ye açtığı davanın ilk duruşması bugün görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Arapkirli’nin Twitter’dan yaptığı paylaşımla Yıldız’a hakaret ettiği iddia edildi.

Arapkirli sözkonusu paylaşımında “Evinize gittiğinizde karınızın, kızınızın suratına nasıl bakıyorsunuz? Bunu mu savunuyorsunuz? Bu lafların altına imza atıp yayınlasın burada. Utanmıyorlarsa! Kepazeliği ahlaksızlığı nasıl savunuyorsun. Bu aşağılık pisliklere kimse dur demeyecek mi?” demişti.

Arapkirli ifadesinde söz konusu paylaşımı Yıldız’ın açıklamalarını gördükten sonra duyarlı bir yurttaş ve bir kız babası olarak tepki göstermek için yaptığını, şahsi hakaret kastı olmadığını belirtmişti.

Yıldız sarf ettiği sözleri haberleştiren soL’a ve kendisini eleştiren soL yazarı Orhan Gökdemir’e de dava açmıştı. Gökdemir, Yıldız’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada para cezasına çarptırılmıştı.

