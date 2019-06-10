Altaylı İmamoğlu - Yıldırım programına talip

AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım'ın, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile katılacağı tartışma programı için Uğur Dündar'ın ismi geçmişti. Dündar dün yapmış olduğu açıklamada moderatörlük yapmama kararı aldığını duyurdu. Fatih Altaylı bugünkü köşesinde bu konuda yazdı: Taraflar anlaşırsa tabii ki yaparım

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında İBB adaylarının katılacağı ortak yayın ile ilgili Uğur Dündar'ın moderatörlükten vazgeçmesini değerlendirdi ve şu cümlelerle "işe talip olduğunu duyurdu:Ben bu işin moderatörlüğünü yapar mıyım? Taraflar anlaşırsa tabii ki yaparım.

İşte Altaylı'nın yazısından o bölüm:

Bu iş nasıl olur

Yukarıdaki yazıyı okuyan bazılarınız diyecektir ki, “Sen olsan yapar mıydın?”

Vallahi ben tahminen Cumhuriyet tarihinin en riskli yayınını yapmış adamım.

Bana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılmış son doğru düzgün yayındır. İsteyen oturup bir daha izlesin.

Ama o programdan sonra yediğim küfürler yedi sülaleme yetti.

Hatta neredeyse mesleğime mal olacaktı.

Ama ben doğruyu yapmanın rahatlığı içinde oldum hep.

O gün benim yaptığımdan daha iyisini kimse yapamazdı.

Diyeceğim o ki, bu meslek bazen riskleri alma işidir.

Bu yayını sunmak ister miyim?

Dediğim gibi bu Didem’in hakkı.

Ancak bu yayının nasıl olması gerektiğini söyleyebilirim.

Bu iş bir kişinin sırtına yüklenemez.

Olması gereken şudur.

Sahnede bir moderatör olacak.

Her iki tarafın önereceği 4’erden toplam 8 gazeteci de her iki adaya ikişerden 16 soru soracak.

Moderatörün de 2 soru hakkı olacak.

Ve yayın sırasında yine tarafların ortak belirleyeceği bir veya iki anket şirketi inandırıcılık anketi yapacak.

Bu anketin sonucu da yayın sonunda belli olacak.

Baştaki soruya dönersek.

Ben bu işin moderatörlüğünü yapar mıyım?

Taraflar anlaşırsa tabii ki yaparım.

Sonuç olarak benim işim imajımı korumak değil.

Gazetecilik yapmak.

Bazen imajımız pahasına da olsa!



Fatih Altaylı tarafların anlaştığı bir başka televizyonculuk olayına da 1997 yılında imza atmak istemişti. Öcalan ile röportaj yapmak için Beyrut'a gitmiş, daha önceki bir girişiminde yapamadığı röportajını gerçekleştirmişti. Röportajı basın tarihine yayımlanmayan Öcalan röportajı olarak geçerken, daha sonra röportaj ile ilgili, "O dönemde gazetecilik aşkıyla yaptığımız bir işti, Yarın olsa yine yaparım" ifadesini kullanmıştı. Altaylı'nın Öcalan röportajını devlet görevlilerinin bilgisi dahilinde yaptığı biliniyor. Hatta olayı, örnekleri yakın tarihimizde bolca bulunan türde bir "politik kuryelik" olarak görenler de var. Röportajdan kısa bir süre sonra Öcalan Suriye'den çıkmak zorunda kalmış, İtalya ve Yunanistan'ın ardından gittiği Kenya'da CIA'in gerçekleştirdiği bir operasyonla Türkiye'ye teslim edilmişti. Altaylı'nın "fazla samimi" bulunan söyleşisi daha sonra farklı kaynaklardan sızmış ve özellikle "Sayın Öcalan" hitabı nedeniyle Altaylı hedef alınmıştı.

