Altan Tan'dan Saadet açıklaması

HDP'den tekrar aday olmayacağını açıklayan Altan Tan, Saadet Partisi'den aday olacağı iddiasıyla ilgili konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Saadet Partisi’nden adaylık teklifi aldığını ve konuyu değerlendirdiğini açıkladı. Saadet Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu bugün Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada "Altan Tan’ın kendi listelerinden seçime girebileceğini" belirtmişti.

"Kürdistani Seçim İttifakı"nda HÜDA PAR ile birlikte HDP’nin de yer almamasını eleştiren Tan partinin "marjinal sol"la işbirliği yapmayı tercih ettiğini söyledi. Tan, “HÜDA PAR’a da kapıyı kapattı, Kürt ittifakına da kapıyı kapattı. Bu kendi tercihleridir ama doğru olmadı” dedi.

SAADET PARTİSİ YANITI

Altan Tan, Saadet Partisi’nden aday gösterileceği iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

“Saadet Partisi dindar, muhafazakar Kürtlerin bazılarına adaylık teklifinde bulundu. Bana da adaylık teklifinde bulundular. Bu teklifi değerlendiriyoruz. Ama daha son nokta konulmuş değil. Diğer arkadaşlarımızla birlikte bunu değerlendiriyoruz.”