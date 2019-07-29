Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu özel hastane nedeniyle tahliye ediliyor

İzmir Alsancak’ta bulunan Atatürk Yüzme Havuzu, yanı başına yapılacak olan özel hastane inşaatı nedeniyle tahliye ediliyor. Zemine çakılması planlanan kazıkların basınç nedeniyle tehlike yaratabileceği düşünülen havuzdaki 6 bin ton su tahliye edilirken, havuzun tekrar kullanılıp kullanılmayacağının henüz belli olmadığı belirtildi.

İzmir Alsancak semtinde yer alan ve 1971 yılında Akdeniz oyunları için yapılan Atatürk Yüzme Havuzu, yanına yapılan özel hastane inşaatı nedeniyle tahliye edildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, pek çok önemli yarışmaya ev sahipliği yapan havuzda bulunan 6 bin tonluk su, hemen yanındaki arsaya yapılacak olan özel hastane inşaatında kullanılacak metrelerce uzunluğundaki kazıkların zemin altında oluşturabileceği basınç nedeniyle boşaltıldı.

Havuzun eskimiş olan taşıyıcı kolonlarının olası bir yıkım sonrasında bölgedeki evler için de risk oluşturabileceği belirtilirken, öğrencilerin yarışmaları dahil tüm müsabakalar, farklı havuzlara alındı.

İnşaat boyunca kapalı olacak yüzme havuzu için bakanlıktan da uzman incelemesi istendiği, havuzun tekrar kullanılıp kullanılmayacağının da buna göre belirleneceği ifade edildi.