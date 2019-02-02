Alper Taş: CHP PM'den olumlu kararın çıkacağına inanıyoruz

ÖDP'li Alper Taş, CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Parti Meclisi'ndeki arkadaşlar bizi tanıyorlar. Olumlu sonuç çıkacağına inanıyoruz' dedi.

ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş, CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesi konusunda CHP Parti Meclisi'nden çıkacak sonucun "olumlu" olacağına inandıklarını söyledi.

Taş "Şu anda tablonun netleşmesini bekliyoruz. Herhangi bir kaygı duymuyoruz. Parti Meclisi'ndeki arkadaşlar da bizi tanıyorlar. Olumlu sonuç çıkacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Alper Taş, DHA'ya yaptığı açıklamada, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve bu görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek "Kendisi bizim sunduğumuz çerçeveyi çok olumlu, çok sıcak buldu. Bizim açımızdan görüşmeden sonra bir sorun kalmadı" dedi.

"Biz sosyalizmi amaçlayan bir partiyiz. Sosyal demokratlarla bir işbirliği yapıyoruz" diyen Taş, "Kemal Bey'in talebi önemli. Aynı zamanda onun dışında toplumsal bir talep oluştu" dedi.

Taş "Şu anda tablonun netleşmesini bekliyoruz. Herhangi bir kaygı duymuyoruz. Parti Meclisi'ndeki arkadaşlar da bizi tanıyorlar. O noktada ilgilerini eksik etmediler. Olumlu sonuç çıkacağına inanıyoruz. Beyoğlu seçim sürecinde konuşacak, konuşturacağız ve başka bir sesi insanlar duyacak" ifadelerini kullandı.