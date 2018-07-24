Alpay Özalan tehdide devam etti

Dün HDP'li vekil Ahmet Şık'ın konuşması sırasında kürsüye saldırı girişiminde bulunan Alpay Özalan, tehditlerine sosyal medyadan devam etti.

Meclis'te HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a saldırı girişiminde bulunan AKP İzmir Millevekili Alpay Özalan, şimdi de sosyal medyadan tehdit mesajı paylaştı.

Özalan, "Uğruna ölmekse seni yaşatmak bin kere ölürümde adına leke sürdürmem, gururdur namustur bayrak ve sancak, aksada kanım zalimi güldürmem!" mesajını paylaştı.

Alpay Özalan, vekil seçildikten hemen sonra yaptığı açıklamada, "Şunu çok net söyleyebilirim; özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak hakarette karşılarına benim çıkacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” demişti.