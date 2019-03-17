Alparslan Türkeş'in oğlundan Mansur Yavaş'a destek: Mansur Bey bize babamın emaneti

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten destek geldi.

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, ülkücü camiadan isimlerle yemekte buluştu.

Yemekte Yavaş'a desteklerini ileten MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, "Mansur Bey bize babam Alpaslan Türkeş'in emaneti zaten. Kendisini çok eskiden beri tanıyoruz. Kendisi hiç çizgisinden sapmamış bir ülkücü, ben de Alpaslan Türkeş adına kendisine vefa gösterme adına buradayım. Alparslan Türkeş'in adını yasaklayanlara inat kendisinin yanındayız" dedi.

'YAVAŞ'IN KAZANMASI ÜLKÜCÜ HAREKETİN DE BAŞARISI OLACAK'

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, öldürülen eski Bakan Gün Sazak'ın oğlu, MHP eski Milletvekili Süleyman Servet Sazak da şunları söyledi:

"Daha önce söyledim zaten Mansur Bey'le beraber olduğumu. Burada olmamın ötesinde bir olay var, bugün ülkücü irade burada, en önemlisi bu. Birilerinin ülkücü irade dediği şey işte bu manzara, dolayısıyla ülkücü irade Mansur Bey'le beraberdir ve Mansur Bey'i CHP'nin adayı olarak çok ciddi bir şekilde destekliyoruz."

'BU SEFER TRAFOLARA KEDİ FALAN GİREMEYECEK'

Yavaş da seçimi "hep birlikte kazanacaklarını" belirterek "Bu sefer trafolara kedi falan giremeyecek. Çünkü öyle bir fark geliyor ki anketlerde, bırakın kediyi, fil soksalar fark etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Yavaş, ‘iftira atanlara tüm televizyonların açık olduğunu, savunma yaparken hepsinin ölü taklidi yaptığını' söyledi.

"Hayatlarında görmedikleri mağlubiyeti Ankara'da tadacaklar, göreceksiniz" diyen Yavaş, "ülkücülerin desteğinin kendisi için önemli olduğunu" söyledi. Yavaş, "Mutluyum tabii. Geçen dönem de desteklemişlerdi. Önemli olan bana güvenmeleri. İnşallah ben de onların güvenini boşa çıkartmayacağım. Ankara hak ettiği başkent olacak" diye konuştu.