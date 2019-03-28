Alparslan Türkeş’in eşinden Mansur Yavaş’a destek: Yavaş hayatı boyunca milliyetçilikten ödün vermedi

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, MHP’nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i evinde ziyaret etti. Türkeş, “Mansur Yavaş, hayatı boyunca milliyetçi görüşünden ödün vermemiş bir siyasetçidir” diye konuştu.