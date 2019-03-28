Alparslan Türkeş’in eşinden Mansur Yavaş’a destek: Yavaş hayatı boyunca milliyetçilikten ödün vermedi

MHP’nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i ziyaret eden Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, destek sözü aldı.
Yavaş'a başarılar dileyen Seval Türkeş, “Mansur Yavaş, Ankara'nın sorunlarını çok iyi bilen ve bu sorunların çözümü için önemli projeler hazırlamış bir siyasetçidir. Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde ülkemiz, demokrasimiz ve Ankara için hayırlı hizmetler vereceğine inanıyor ve kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Türkeş, “Mansur Yavaş, hayatı boyunca milliyetçi görüşünden ödün vermemiş bir siyasetçidir” diye konuştu.