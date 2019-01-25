Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul, tahliye edildi.

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı davasında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 45 sanıktan, içlerinde vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu tutuklu 3 kişi, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik 30 Ocak 2018 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Kuytul, 9 Şubat 2018 tarihinde tutuklanmış, hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.