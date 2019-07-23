Alparslan Kuytul hakkında yeni dava: 20 yıl hapis talep edildi

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul hakkında yeni bir dava daha açıldı.
Kuytul hakkında "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve zincirleme şekilde terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede, vakıf üyelerinin kendilerini, Cemaat'in il yapılanmalarına benzer şekilde Adana'da 'Sadakat' ve 'Hafsa' şeklinde isimlendirerek, bölgelere ayırdıkları ve kendi mensuplarını disiplin, medeni hal, eğitim düzeyi, mesleği, örgüte itaati, bağlantısı gibi şekillerde fişledikleri belirtildi.