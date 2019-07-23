Alparslan Kuytul hakkında yeni dava: 20 yıl hapis talep edildi

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve zincirleme şekilde terör örgütünün propagandasını yapma' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeni bir dava açıldı.