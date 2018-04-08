Almanya'dan 'silah ambargosu' açıklaması

Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye'ye silah ambargosu iddialarına ilişkin, 'Türkiye NATO ülkesi ve böyle bir ambargo yok. Ancak kriz bölgelerine silah satışı ile ilgili yasalardan kaynaklanan bir durumdan dolayı daha detaylı incelemeler yapılıyor olabilir' açıklamasında bulundu.

Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, CNN Türk'te Hakan Çelik'in 'Hafta Sonu' programına konuk oldu.

Hakan Çelik'in "Türkiye'de bazı kesimlerde Almanya'nın 3. Havaliamının yapılmasından rahatsız olduğu ve tamamlanmasını istemediği şeklinde bir kanaat oluştu. Gerçekten bu havalimanının bitmesi hoşunuza gitmiyor mu almanlar olarak?" sorusuna Alman Büyükelçi şöyle yanıt verdi:

"Bu tamamıyla saçma bir düşünce. Böyle bri şey olamaz ve bizi ilgilendiren bir konu değil. Türkiye tamamen egemen bir ülke ve bu tür kararları kendi başına alabilir. Kaldı ki, dünyada hava trafiği ve hava trafiği ile sayahat eden insanalrın sayısı her geçen gün o kadar artıyor, pasta o kadar büyüyor ki, hepimize yetecek kadar pasta var diye düşünüyorum. Bir husus daha var. 3. Havalimanının en büyük yatırımcılarından biri de (DHL) Alman Posta Servisidir. Dolayısıyla böyle bir düşünce yanlıştır ve DHL aslında 3. Havalimanını Avrupa'nın aktarma üssü olarak görüyor."

VİZE İŞLEMLERİ

Alman Büyükelçi, "Almanya zor vize veren bir ülkedir" kanaatinin de doğru olmadığını belirterek, "Ortalama bir vize başvurusunun zonuçlandırılması 14 gün sürüyor. Ankara ve İstanbul'da her an 5 bin vize başvurusu değerlendiriliyor. Günde 350 başvuru değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU UYGULAMIYORUZ

Alman Büyükelçi Erdmann, Almanya'nın Türkiye'ye silah ambargosu uyguladığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Erdmann, "Türkiye NATO ülkesi ve böyle bir ambargo yok. Ancak kriz bölgelerine silah satışı ile ilgili yasalardan kaynaklanan bir durumdan dolayı daha detaylı incelemeler yapılıyor olabilir" dedi.

'ALTAY TANKINA ALMAN MOTORU İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Büyükelçi Erdmann, 'yerli ve milli' olarak lanse edilen Altay Tankı'na Alman motoru verilip verilmeyeceği yönündeki soruya ise "Bu konuyla ilgili görüşmelr devam ediyor ama içeriği ile ilgili bilgiye sahip değilim şu aşamada" yanıtını verdi.