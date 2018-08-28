Almanya'da Erdoğan heykeli dikildi: Kötü haber...

Almanya'da Wiesbaden Bienali'nin kültürel etkinlikleri çerçevesinde Wiesbaden kentinin ortasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykeli dikildi. Wiesbaden Bienale bu yıl 'Kötü Haber' mottosu ile sergileniyor.

Almanya'da Wiesbaden Bienali'nin kültürel etkinlikleri kapsamında kent merkezine Erdoğan heykeli dikildi.

Yaklaşık 3 metre büyüklüğündeki heykel kentin Platz der Deutschen Einheit isimli ünlü meydanındaki polis binasının karşısında bulunuyor.

Karar'da yer alan habere göre, akşam vakitlerinde dikilen heykel kentte yaşayan Türkler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Bienale yetkilileri ise heykelin konuluş amacı hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Wiesbaden Bienale bu yıl "Kötü Haber" mottosu ile sergileniyor.