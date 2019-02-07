Almanya Türkiye'ye iade etti, ABD itiraz etti: Çok tehlikeli bir terörist...

Almanya'nın Türkiye'ye iade ettiği cihatçı Adem Yılmaz için ABD'den açıklama geldi. Açıklamada, 'Çok tehlikeli bir teröristin ısrarla istememize rağmen ABD’ye teslim edilmemesi ve Almanya tarafından Türkiye’ye gönderilmesi derin hayal kırıklığı yaşattı' denildi.

Almanya’da “Sauerland Grubu” olarak bilinen cihatçı grup üyesi Adem Yılmaz'ın cezasını tamamlamasından sonra dün sınır dışı edilerek, Türkiye'ye gönderilmesi ABD’nin tepkisine neden oldu.

ABD Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, "Çok tehlikeli bir teröristin ısrarla istememize rağmen ABD’ye teslim edilmemesi ve Almanya tarafından Türkiye’ye gönderilmesi derin hayal kırıklığı yaşattı" dedi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Yılmaz’ın çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ve bu yüzden ABD’de de yargılanması gerektiğini belirten Büyükelçi Grenell, "Almanya’nın tavrı, suçluların iadesini öngeren anlaşmalara ve uluslararası kurallara ters düşen bir tutumdur" şeklinde konuştu.

Berlin, ABD'nin Yılmaz’ın kendilerine teslim edilmesi isteğini, bir kişinin aynı suçtan iki kez yargılanmasını yasaklayan Alman yasaları çerçevesinde reddetmişti.

Almanya, 2010 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye vatandaşı Yılmaz’ın cezasını tamamlamadan serbest bırakılmasına ve derhal sınırdışı edilmesine karar vermişti.

Almanya’daki ABD üslerindeki süpermarketlere, Amerikalılar’ın gittikleri gece kulüpleri ve havalimanlarına saldırı düzenlemeyi planmakla suçlanan Yılmaz, yargılandığı Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Grubun El Kaide bağlantılı diğer üç üyesi ise beş ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları almıştı.