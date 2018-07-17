Almanya Fethullah Gülen soru önergesini reddetti: İstihbarat faaliyetleri etkilenir

Alman hükümeti Die Linke'nin Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili verdiği soru önergesini yanıtladı. Türkiye'nin Gülen cemaati hakkında Alman mahkemelerine yeterli belge ve kanıt sunmadığı belirtilirken Alman hükümetinin konuyla ilgili görüşmeleri hakkında 'istihbarat faaliyetleri' etkileneceği için bilgi verilemeyeceği söylendi.

Alman hükümeti, muhalefetteki Die Linke’nin Gülen yapılanması hakkındaki soru önergesini yanıtladı. Açıklamada Türkiye'nin Gülen cemaatinin 15 Temmuz'daki rolü konusunda belge ve kanıt sunmadığı belirtilirken Alman hükümetinin konuyla ilgili görüşmeleri hakkında "istihbarat faaliyetlerini"nin etkilenecek olması nedeniyle bilgi verilemeyeceği vurgulandı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Die Linke, "15 Temmuz darbe girişimi ve Gülen hareketinin bugünkü durumu" hakkında 7 Haziran'da verdiği soru önergesi, hükümet adına Dışişleri Bakanlığı tarafından yanıtlandı.

Türk tarafının Gülen cemaatinin darbe girişimindeki rolüyle ilgili söylemini tekrarladığı ve Alman güvenlik makamlarının harekete geçmesini talep ettiği, ancak “Türk makamları tarafından, Federal Kriminal Dairesi'ne, darbe girişiminde Gülen hareketinin somut olarak rolünü, sorumluluğunu ortaya koyan, ya da Alman hukuk kriterleri çerçevesinde bunu ispatlayacak belge veya kanıtlar iletilmediği” belirtildi.

Alman hükümeti Gülen grubuyla ilgili görüşmeleri hakkında ise Federal Meclis'e bilgi vermeyi reddetti. Hükümet buna gerekçe olarak, “istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinin etkilenebilecek ve istihbarat kaynaklarının zarar görebilecek olmasını” gösterdi.

Die Linke soru önergesinde, eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve 15 Temmuz darbe girişimi şüphelilerinden Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığını, burada iltica talebinde bulunup bulunmadıklarını da sordu. Alman hükümeti yanıtında, tutuklama ve iade talepleri gibi konularda ilkesel olarak bilgi verilmediğini hatırlattı. Uluslararası mevzuatla düzenlenen "adli yardımlaşmada gizlilik" ilkesinin önemine vurgu yapan hükümet, güven ilişkisinin korunması gerektiğini söyledi.