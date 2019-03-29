Alman vekiller seçimler için Türkiye’ye geliyor

Yeşiller partisinin dört vekili Pazar günü yapılacak yerel seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye gelecek.

Alman Yeşiller Partisi federal milletvekili Margit Stumpp, yerel seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye geliyor. Stumpp'a partinin Bavyera eyalet meclisi üyesi Cemal Bozoğlu, Kuzey-Ren Vestfalya eyalet meclis üyesi Berivan Aymaz ve parti sözcüsü Max Lucks'un eşlik edecek.

Stumpp'ın ofisinden Perşembe günü yapılan açıklamada, vekillerin 31 Mart seçimlerinde İstanbul ve Diyarbakır'daki seçim merkezlerini ziyaret edecekleri bilgisi verildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Avrupa Konseyi de yerel seçimler için 22 gözlemciyi Türkiye'ye göndereceğini açıklamıştı. Gözlemci heyetin 27 Mart -1 Nisan tarihleri arasında Türkiye'de olacağı bilgisi verilmişti.