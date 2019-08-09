Alman ordusu Türkiye'de bir askerinin gözaltına alındığını doğruladı

Alman ordu sözcüsü bir Alman askerinin birkaç gün önce İstanbul’da gözaltına alındığını doğruladı.

Alman ordusu Türkiye'de bir askerinin gözaltına alındığını Fransız haber ajansı AFP'ye doğruladı.

Alman ordusu sözcüsü askerin birkaç gün önce İstanbul'da görevde olmadığı bir sırada gözaltına alındığını söyledi. İsmi açıklanmayan askerin gözaltına alınma gerekçesini belirtmeyen ordu sözcüsü, gözaltının şahsın askerlik faaliyetleriyle ilgili olmadığını söyledi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre askerin Hessen eyaletine bağlı Stadtallendorf kentinde konuşlu bulunan Süratli Kuvvetler Tümeni bünyesinde görev yaptığı belirtiliyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı durumdan haberdar olduğunu açıkladı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun gözaltındaki Alman askeriyle irtibat halinde olduğu belirtildi.

Hessenschau televizyon programının internet sitesinde yer alan haberde gözaltına alınan askerin adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldığı belirtildi. Haberde yurtdışı çıkış yasağı getirilen askerin İstanbul'da karakola imza vermek zorunda olduğu ifade edildi.