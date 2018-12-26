Alman Meclisi raporu: Türkiye Suriye’de işgalci güç

Alman Meclisi uzmanlarının hazırladığı bilirkişi raporunda, 'Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığının uluslararası hukuk açısından işgal kriterlerini karşıladığı' ifadeleri yer aldı.

Almanya'da Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye Suriye'de işgalci güç olarak değerlendirildi.

DW Türkçe'nin Alman Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre raporda, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ile Azez, el Bab ve Cerablus bölgelerindeki askeri varlığı tam olarak incelendiğinde uluslararası hukuk açısından askeri işgal kriterlerini karşılamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Sol Parti meclis Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen, bilirkişi raporunun Alman hükümeti için bir uyarı olması gerektiğini belirterek Alman hükümetinin Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirmekten kaçındığını söyledi.

Dağdelen, "Tüm uzman raporları ve Alman meclisinde grubu bulunan bütün partilerin tutumuna rağmen Suriye'nin bazı bölgelerine NATO müttefiki Türkiye tarafından girilmesi ve işgalini hâlâ uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirmemek bir skandaldır” diye konuştu.