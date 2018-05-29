Alman Hükümet kaynakları: Erdoğan'a iletilmiş bir davet yok

Alman Hükümet kaynakları, Merkel'in Erdoğan'ı Almanya'ya davet ettiği iddialarını yalanladı.

DW Türkçe, Alman Hükümet kaynaklarının Almanya Başbakanı Merkel tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilen bir resmi davet olmadığını açıkladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mehmet Çavuşoğlu, Almanya'da Solingen faciasının 25’inci yılını anma törenleri için gittiği Almanya’da gazetecilere yaptığı açıklamada Merkel’in, Erdoğan’ı seçimlerden sonra Almanya’ya davet ettiğini, kendisinin de bu daveti ileteceğini duyurmuştu.

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Alman hükümet kaynakları, Merkel’in Erdoğan’a bir davet yapmasının söz konusu olmadığına işaret etti.

“Türk cumhurbaşkanını ancak Almanya cumhurbaşkanının davet edebileceğini” ifade eden Alman hükümet kaynakları, Başbakan Merkel ile Solingen saldırısı anmasına katılan Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bugünkü görüşmelerinde "gelecekte gerçekleşmesi olası ziyaretlere" değindiklerini kaydetti.

Almanya'da bulunan gazeteci-yazar Can Dündar, kişisel Twitter hesabından, Erdoğan'ın seçim öncesi Almanya'ya resmi ziyarette bulunmak istediğini ancak bu talebin reddedildiğini iddia etmişti.