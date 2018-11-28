Alman Ewe, Bursa ve Kayseri gaz şirketlerini SOCAR'a sattı

Azerbaycan’ın petrol şirketi SOCAR Alman EWE’den Bursa ve Kayseri doğalgaz dağıtım şirketlerini satın aldı.

Azerbaycan’ın petrol şirketi SOCAR, Türkiye’deki satın almalarına devam ediyor. SOCAR; rafineri, petrokimya, petrol ve boru hattının ardından şehiriçi gaz dağıtım işine de girdi.

Habertürk'ün haberine göre şirket, Alman EWE’den Bursa ve Kayseri doğalgaz dağıtım şirketlerini satın aldı. 140 milyon dolara imza atıldığı belirtiliyor.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP’ın da büyük hissedarı olan SOCAR’ın, Türkiye’de enerji sektöründe milyarlarca dolarlık yatırımı bulunuyor.

İZMİR'DE RAFİNERİ AÇMIŞTI

PETKİM’in de sahibi olan SOCAR, en son İzmir, Aliağa'da STAR Rafinerisini açmıştı.

SOCAR'ın İstanbul Havalimanı'ndaki akaryakıt istasyonlarını da işleteceği duyurulmuştu.

SOCAR’ın satın aldığı EWE Enerji yıllık 2 milyar metreküplük doğalgaz tedarik hacmi ile Türkiye’nin en büyük özel toptan satış portföyünü de yönetiyor. SOCAR’ın, bu alanda büyümeyi hedeflediği belirtiliyor.