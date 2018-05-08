Alman Bakan, Meral Akşener'i ziyaret etti

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ve beraberindeki heyet, Meral Akşener'i ziyaret etti.

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, beraberindeki heyetle birlikte, Cumhurbaşkanı adayı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.

Roth, “Gelişmiş ülkeler için demokrasi vazgeçilmez bir unsurdur. Umarım Türkiye'deki seçimler de demokratik bir ortamda gerçekleşir. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve hukukun üstünlüğü ancak böyle bir ortamda gerçekleşir” dedi. Sözcü'de yer alan habere göre, Akşener'e başarılar dileyerek 24 Haziran seçimlerini yakından takip ettiklerini de sözlerine ekleyen Roth, “Güneydoğu'da AKP ve HDP arasında sıkışan Kürt seçmenin size karşı desteği olacağını da ön görüyoruz” şeklinde konuştu.

Meral Akşener ise “Türkiye Avrupa'dır. Bu bakış açısını kazanmak Avrupa'nın yararınadır. Devletler dünya meselelerini çözmek için pozitif bir bakış açısı kazanmalıdır” dedi.

Akşener, “Haklarımızın gasp edildiği bir dönemden geçtiğimiz için İYİ Parti'deki her kişi hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi içselleştirdi. Güneydoğu'daki vatandaşlarımız için de İyi Parti umut oldu. Halk, Kürt sorununu bizim çözeceğimize samimiyetle inanıyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki 24 Haziran'dan sonra kardeşçe yaşayacağız” diye konuştu.