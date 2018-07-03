Alkollü içeceklere yüzde 15 ÖTV zammı

Alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi yüzde 15,5 oranında artırıldı.
Haber Merkezi
Salı, 03 Temmuz 2018 17:52

Alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi yüzde 15,5 oranında artırıldı.