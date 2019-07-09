Alkollü araç kullanan emniyet müdürü bir kişinin ölümüne yol açtı

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar'ın alkollü araç kullanıp aşırı hız yapması sonucu çarptığı taksinin sürücüsü Mustafa Turhan yaşamını yitirdi. Turhan'ın kızı 'Alkollü birinin direksiyon başına geçip kırmızı ışık ihlali yapması göstere göstere cinayettir' diyerek Parıldar'dan şikayetçi oldu.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar'ın alkollü araç kullanırken aşırı hızla kırmızı ışık ihlali yapması sonucu çarptığı taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Olay 17 Haziran Pazartesi gecesi saat 02.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Gaziosmanpaşa ile Fevzipaşa bulvarlarının kesişme noktasında meydana geldi.

'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEDİ

Yeni Asır’dan Fatih Şendil’in haberine göre; Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, eşi Hale Parıldar, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve eczacı eşi Yelda Hasyiğit’le birlikte davetli oldukları bir düğüne katılmak için İzmir'e geldi. Parıldar düğün töreninden dönüş yolunda trafik kontrolü sırasında “emniyet müdürü olduğum için bana bir şey olmaz" düşüncesiyle alkollü olduğu halde direksiyona geçti.

Fevzipaşa Bulvarı'ndan Basmane yönüne giden 45 TB 530 plakalı otomobili kullanan Volkan Parıldar, alkolün ve aşırı hızın etkisiyle kendisine yanan kırmızı ışığı fark etmedi.

Kavşağa gelmesine rağmen hızını kesmeyen Parıldar, Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndan İkiçeşmelik yönüne giden Mustafa Turhan'ın kullandığı 35 T 7561 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Parıldar'ın kullandığı otomobil daha sonra 33 CCM 48 plakalı araca çarptıktan sonra güçlükle durdu.

‘KAZA DEĞİL CİNAYET’

Taksi sürücüsü Mustafa Turhan ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, eşi Hale Parıldar, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve eşi Yelda Hasyiğit yaralandı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ticari taksi sürücüsü, üç çocuk babası Mustafa Turhan yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan Turhan 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek kurtarılamadı.

Turhan'ın kızı Hicran Sertkaya, olayı bir kaza değil, cinayet olarak gördüğünü söyledi.

Sertkaya, "Alkollü birinin direksiyon başına geçip kırmızı ışık ihlali yapması göstere göstere cinayettir. Ben şikayetçiyim. Sonuna kadar da bu davanın takipçisi olacağım. Bizi babasız bıraktı. Tek derdi evine geçim sağlamak olan, üç kuruş evine ekmek getirmek için didinip duran babamız artık yok. Babamın günahı neydi, bizim günahımız ne. Bunun bedelini sonuna kadar ödemeli. Bunun arkasında olduğumuzu bilsinler" dedi.